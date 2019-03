75-plusser en gedupeerd door chaos bij het CBR? KBO-Brabant helpt met schadeclaim

EINDHOVEN -75-plussers die de dupe zijn van de chaos bij het CBR kunnen hun schade verhalen op de rijbewijsinstantie. Die bekijkt dan per geval of de claim wordt ingewilligd. Het CBR heeft aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen beloofd daarbij coulant te zijn.

De bewindsvrouw gaat op haar beurt uitzoeken of ‘goedgekeurde’ 75-plussers met een oud rijbewijs, in afwachting van hun nieuwe, tóch de weg op mogen. Ze treedt daarvoor in overleg met politie en verzekeraars en belooft binnen drie weken duidelijkheid hierover.

KBO-Brabant is blij met de toezeggingen van de minister en het CBR. ,,Cliënten mogen niet de dupe worden van een falend overheidsapparaat”, zegt voorzitter Leo Bisschops. Hij heeft zich sterk gemaakt om de problemen van 75-plussers met het CBR bij de Haagse politiek onder de aandacht te krijgen.

Deze groep automobilisten moet voor rijbewijsverlening verplicht medisch worden gekeurd. In dat proces gaat veel mis, omdat het CBR zijn zaken niet op orde heeft. De organisatie kampt met een tekort aan keuringsartsen er heerst administratieve chaos. Ook het nieuw computersysteem werkt niet optimaal. Hierdoor zitten ouderen soms zelfs maanden zonder rijbewijs.

Puinhoop

Volgens Bisschops zijn veel 75-plussers door de puinhoop bij het CBR buiten hun schuld op kosten gejaagd. Bijvoorbeeld omdat formulieren in de bureaucratische molen zoek raakten, waardoor weer een nieuw formulier van bijna veertig euro moest worden gekocht. Ook wijst hij op onnodige oogonderzoeken (80 euro) of hoog oplopende kosten voor (slecht beantwoorde) telefoontjes naar de instantie. Het komt ook voor dat het nieuwe rijbewijs nog niet binnen is, maar de verzekering van de auto wel doorloopt.

KBO-Brabant gaat gedupeerden helpen met hun schadeclaims. ,,En we zullen er op toezien dat ze niet ook daar weer in bureaucratie verzanden”, verzekert Bisschops.