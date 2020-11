80 jaar Allers in Eindhoven: Van parfum naar feestpakken en sportprijzen

EINDHOVEN - Ondernemen zit de familie Allers is het bloed. Kapper Louis begon in 1940 een parfumerie. Zijn kleinzoons Max en Joost verkopen carnavalskostuums, sportprijzen en smokings. Een verhaal over drie generaties die steeds nieuwe kansen zien.

November is in andere jaren een drukke maand voor Allers. En na de verhuizing afgelopen voorjaar van de Hertogstraat naar de Leenderweg biedt de nieuwe winkel volop ruimte voor het maatwerk aan kostuums voor carnavalsprinsen uit het hele land. Maar het is er stil. Veel verenigingen hebben de festiviteiten tussen november en februari afgelast vanwege corona. En dit voorjaar was de sportwereld al stilgevallen. Dit jaar geen kampioenen en geen toernooien, dus werden er ook geen sportbekers en medailles verkocht. Hetzelfde verhaal voor de smokings. Bij gebrek aan gala’s bleven die ook in de rekken hangen.

Positief en optimistisch

Toch blijven de broers Max en Joost Allers positief en optimistisch. Als derde generatie nemen ze de tijd om terug te kijken op het 80-jarig bestaan van hun zaak. Die begon als parfumerie. ,,Onze grootvader Louis was eigenlijk kapper”, vertelt Joost. ,,Maar ik denk dat het zijn vrouw Loes was die de doorslag gaf”, zegt Max. ,,Zij werkte als hoedenverkoopster bij Stad Parijs.” Ze huurden een winkelpand aan de Geldropseweg 1a. ,,Daar zit nu restaurant Dijk 9”, weet Joost. Misschien leek het ook wel op een drogisterij, getuige de advertentie ‘Bij aankoop van twee stukken CADUM zeep een tube Colgate Tandpasta of een tube Lustre cream shampoo gratis. Door zijn aardige verpakking ook geschikt voor een cadeau’.

Louis was een Limburger en bleef zijn vastelaovend trouw. Op zoek naar een paar steken voor een naderend feest merkte hij dat daar handel in zat. Al gauw wisten zijn vrienden dat ze voor kostuums en attributen bij hem moesten zijn. Zoon François kwam in 1968 op zijn 21ste in de zaak. ,,Maar ik had niet zoveel met parfums”, vertelt die. ,,Toen vader hoorde dat de huur aan de Geldropseweg flink omhoog zou gaan, verhuisde hij de winkel naar de Hertogstraat. Later heb ik daar twee andere panden gekocht en zijn we nog een keer verhuisd. Tien jaar geleden heb ik de zaak overgedaan aan Max en Joost. Steeds vaker lieten ze me weten: ‘Dank voor je advies, maar we gaan het toch anders doen.’ Dus ik trek me steeds meer terug. Het is goed zo. Maar ik kom nog graag in de winkel.”

Beproefde drie-eenheid

Toch houden de twee broers zich aan de beproefde drie-eenheid van carnaval, sport en gala. Hun grootvader had al in de gaten dat de bestuurders van de carnavalsclubs ook actief waren in de sport, waar de kampioenen aan het eind van het seizoen gehuldigd worden. En gala is er het hele jaar door, al zorgt de annulering van de jaarlijkse traditie na de eindexamens voor een flinke omzetdaling.

Al met al hebben Joost en Max het graag weer wat drukker. Daar hebben ze alle vertrouwen in. ,,Onze passie, creativiteit en vakmanschap zijn er nog steeds”, zegt Joost. ,,Dus we zetten de schouders er weer onder, op weg naar de honderd jaar!”

Volledig scherm Louis Allers voor zijn zaak aan de Geldropseweg in 1940. © allers