83 flessen lachgas opgeslagen in Eindhovense woonwijk: ‘Gevaarlijk bij brand’

Megaclaim voor BAM na debacle parkeerga­ra­ge bij Eindhoven Airport

21:32 EINDHOVEN - Waren het de bollenplaatvloeren of was er iets heel anders aan de hand? BAM heeft een claim van zo'n tien miljoen euro gekregen voor de gevolgen van het deels instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport in 2017. De bouwreus is gedagvaard door de vloerenproducent: ‘Ze hebben me drie jaar lang weggezet als gekke henkie’.