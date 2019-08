85 studenten Fontys Eindhoven verblijven een weekje in hotel

Veel minder drugsdum­pin­gen in Oost-Bra­bant: criminelen lozen hun afval op andere manieren

6:03 EINDHOVEN - Het aantal drugsdumpingen in Oost-Brabant is fors afgenomen in het afgelopen half jaar: een daling van liefst 43 procent. Zijn criminelen banger, socialer of slimmer geworden?