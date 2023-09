‘88 procent minder zonlicht in mijn huis, alleen om Lidl tegemoet te komen’; buren tegen plan voor hoogbouw achter Aalsterweg

Zo gaan scholen in Zuid­oost-Bra­bant om met mobieltjes in de klas

Een keihard verbod op mobieltjes in de klas is er nog niet op de meeste middelbare scholen in Zuidoost-Brabant, al wordt er wel aan nieuw beleid gewerkt. Toch kan het best, bewijzen andere scholen. ,,Je ziet leerlingen in de pauzes met elkaar praten, of spelletjes doen.”