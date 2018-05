93 jaar en toch met de rollator naar bootcamp in Eindhoven

Uniek synthesi­zer­con­cert met Eindhoven­se regisseur Roel Reiné in Utrecht

8:16 UTRECHT/EINDHOVEN - Filmregisseur Roel Reiné geeft op zondag 27 mei eenmalig een synthesizerconcert in Nederland. De Eindhovense maker van hits als Michiel de Ruyter en Redbad is die avond één van de vier performers tijdens de Modulation Event in concertzaal Kytopia in Utrecht.