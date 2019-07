93 meter hoge woontoren Eurostaete in Eindhoven geeft zicht op PSV-thuiswedstrijden

De Koning gaat er bovendien nog een klus bijdoen: hij wordt directeur van Certitudo Capital, een belegger/projectontwikkelaar uit Den Bosch. Daar gaat hij onder meer meewerken met Winy Maas als architect aan het plan om op de plek van het Stadskantoor aan het Stadhuisplein een (woon)toren van 170 meter te bouwen. In totaal komt hier een gebouw van 100.000 vierkante meter met diverse functies. ,,We willen zo snel mogelijk komen tot een bouwvergunning, in samenwerking met de gemeente”, aldus De Koning. Hij nam eerder dit jaar afscheid van Spoorzone BV van Volker Wessels waar hij mede verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van Strijp-S. ,,Certitudo maakt graag gebruik van mijn ervaring als gebiedsontwikkelaar. Ik heb nog ambities en tijd, want Interesting Vastgoed is een ingespeeld team.”