94-jarige uit Eindhoven wint rechtszaak over inloopdouche

Van Eindhoven naar Amsterdam: dj's vliegen heen en weer voor Flying Dutch

7:02 EINDHOVEN - Bekende Nederlandse dj's en danceacts maken zaterdag een toer langs drie steden in Nederland voor de vierde aflevering van The Flying Dutch. Het dancefestival wordt tegelijkertijd gehouden in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De optredende dj's vliegen per helikopter naar de verschillende festivallocaties en treden dus drie keer op.