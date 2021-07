A.F.Th. van der Heijden Huis behoudt naam, maar naamgever trekt zich terug

Als kwartiermaker is Renny de Bruyn van stichting De Tandeloze Tijd al vier jaar bezig met de oprichting van het A.F.Th. van der Heijden Huis. Er is inmiddels een bestuur, een denktank ‘met hotemetoten’, een zakelijk adviseur en een curator die exposities gaat inrichten in de voormalige keuken/kantine van DomusDela. De Bruyn: ,,De bedoeling was dat we op 15 oktober, de zeventigste verjaardag van Adri, open zouden gaan. Door misgelopen en vertraagde subsidies konden we echter niet beginnen met de verbouwing van het huis. We hebben wel een plek, maar er moeten vloeren, een plafond, muren en elektra gebouwd en aangelegd worden. Die verbouwing start nu na de zomer.” Het Huis wordt nu in het voorjaar van 2022 geopend. Dat is het streven.