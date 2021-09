A2 bij Eindhoven dicht door ongeluk: verkeer over de vluchtstrook

‘Radicali­se­ring tegengaan? Voor onze buurt is het te laat’

25 september EINDHOVEN - ,,Goed dat ze gepakt zijn", klinkt het in Woensel Zuid. En: ,,Blij toe dat de AIVD er op tijd bij was”. De aanhouding van negen terreurverdachten in Eindhoven leidt tot veel lof onder omwonenden van de Kruisstraat. Het is een van de buurten waar donderdag een of meer verdachten zijn aangehouden.