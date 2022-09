A2 bij Eindhoven dicht vanwege lading houten platen op de weg

Peesjevee-pod­cast | ‘Southamp­ton is geen onlogische stap voor Gakpo, het moment is wel een beetje vreemd’

De transferperikelen rondom Cody Gakpo houden niet alleen de PSV-fans in z'n greep, het is ook onderwerp van gesprek in de nieuwe aflevering van de Peesjevee-podcast. PSV-supporter Mascha Prins, journalist Paul Post en PSV-verslaggever Rik Elfrink van het ED bespreken de drukke week van de Eindhovense club.

30 augustus