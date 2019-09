A2 bij knooppunt Ekkersweijer weer open na ongeluk

Oppositie gemeente­raad Eindhoven: Tongelreep moet openblij­ven

20:00 EINDHOVEN - De boodschap van de oppositie in de Eindhovense gemeenteraad is duidelijk: zwembad De Tongelreep in Eindhoven moet ook tijdens de aanstaande verbouwing open blijven. De continuïteit van de zwemverenigingen en zwemscholen die gebruikmaken van de Tongelreep mag onder geen beding in gevaar komen.