A2 bij Maarheeze dicht door ravage op de weg, twee gewonden bij botsing tussen caravan en Range Rover

‘Route voor bouwver­keer Lorentz Casimir niet opnieuw in overweging’; Volt wel blij dat nu openheid van zaken wordt gegeven

De bouwroute voor de nieuwbouw van het Lorentz Casimir lyceum in Eindhoven blijft zoals is vastgesteld. Dat antwoorden B en W op vragen van Volt over voorgenomen bouwplannen van het Lorentz Casimir lyceum. Volt had gehoopt op een andere uitkomst, maar is wel blij met de openheid van zaken die nu gegeven wordt.

29 juli