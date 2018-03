A2 bij Vught dicht door ongeval met meerdere voertuigen

Een vliegtaks voor Eindhoven Airport, kan dat eigenlijk wel?

15:07 EINDHOVEN - Een vliegtaks van één euro per ticket, exclusief voor Eindhoven Airport? Met de opbrengst -zo'n 2,5 miljoen per jaar op basis van het aantal vertrekkende reizigers in 2017- zouden maatregelen bekostigd kunnen worden om de leefbaarheid rond het vliegveld te verbeteren. Isolatie van woningen bijvoorbeeld.