A2 dicht na ongeluk bij Best, automobilisten negeren rode kruisen

Seks met slapende, dronken vriendin moet Eindho­venaar een jaar cel kosten

21 mei DEN BOSCH - Soms moet het Openbaar Ministerie in een rechtszaak moeite doen om duidelijk te maken hoe ernstig een zaak is. Dat was vrijdagmiddag niet nodig. Een jonge vrouw was blijven slapen bij een vriend maar werd plots wakker omdat hij seks met haar had. ,,Die zin zegt genoeg.”