A2 Eindhoven richting Den Bosch dicht bij knooppunt Batadorp door ongeluk

Oud-wethouder Mary-Ann Schreurs verrast met nieuwe partij zonder politici: dj en daklozen­hel­per Hugo van Rooij is lijsttrek­ker

11:25 EINDHOVEN - De nekharen van menig Eindhovens politicus gaan rechtovereind staan als de naam van Mary-Ann Schreurs valt. Als D66-wethouder was ze een onnavolgbaar boegbeeld van de gevestigde orde. En als solerend oppositieraadslid is ze een horzel. Er werd stiekem gehoopt op het eind van haar decennialange loopbaan in de Eindhovense politiek. Maar Schreurs verrast en wil haar afscheid nog even uitstellen.