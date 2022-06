A2 richting Best afgesloten bij knooppunt Leenderheide door ongeval

Skozok neemt op veertien plekken in regio kinderop­vang over: ‘dit is een sublieme kans’

VELDHOVEN - Vier organisaties voor basisonderwijs nemen de Kinderopvanggroep in Tilburg over. Een van die vier is Skozok, met 29 scholen in Waalre, Bergeijk, Cranendonck en Heeze-Leende. De andere drie komen uit Tilburg. ,,Wij zijn hier erg opgetogen over. Dit is een sublieme kans", zegt Skozok-bestuurder Nol van Beurden.

21 juni