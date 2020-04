A2 weekend afgesloten tussen Leenderheide en Leende richting Maastricht

Video Joyce ging al 57 keer naar Groots met een Zachte G: ‘Snap het als het dit jaar niet doorgaat’

20 april EINDHOVEN - Vier concerten van Guus Meeuwis staan er in juni gepland in het Philips Stadion. Dat die in het jubileumjaar van Groots met een Zachte G doorgaan, is door de coronacrisis echter erg onwaarschijnlijk. Zelfs superfan Joyce Hamer, die al 57 keer ging, heeft er weinig geloof in.