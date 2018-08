A58 van Eindhoven richting Tilburg dicht vanwege ongeluk met meerdere voertuigen

Paarden­meis­je ben je voor het leven, ook bij Concours Hippique in Valkens­waard

11 augustus VALKENSWAARD - De paardenmeisjes, iedere klas op de basisschool telt er wel een paar. Haren in een paardenstaart, trui met Black Beauty, spreekbeurt over de manege en in de zomer op ponykamp. Waar komt die liefde voor het paard vandaan en worden paardenmeisjes ook paardenvrouwen? We vroegen het op Concours Hippique in Valkenswaard.