A67 bij Leenderheide in Eindhoven weer filevrij

Eindho­venaar (17) grist telefoon uit handen van vrouw tijdens Markt­plaats-deal in Sint-Oedenrode

0:30 SINT-OEDENRODE - Een 17-jarige jongen is woensdag opgepakt, nadat hij eerder op de dag een iPhone had gestolen. Hij had via Marktplaats met een vrouw afgesproken een telefoon over te kopen. Maar in plaats van te betalen, griste hij de iPhone uit de handen van de verkoopster.