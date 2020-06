A67 drie weekenden dicht richting Venlo, vanaf vanavond eerste afsluiting

Overname huisartsen­prak­tijk De Oude Toren onduide­lijk

18:00 EINDHOVEN - Niets wijst erop dat de praktijk van huisarts Ronald Hoevenaars in gezondheidscentrum De Oude Toren in Eindhoven is overgenomen, al staat op de website al sinds 20 mei dat dat het geval is. Sinds 1 juni heeft de praktijk geen contract meer met VGZ en CZ.