A67 drie weekenden lang afgesloten richting Eindhoven

De onderhoudsaannemers gaan aan de slag in de weekenden van 14 tot 17 juni, 21 tot 24 juni en 28 juni tot 1 juli. Steeds van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagmorgen 05.00 uur. Richting Venlo is de snelweg gewoon open. Die kant komt waarschijnlijk de komende jaren aan de beurt, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De verbindingswegen naar de A67 bij knooppunt Zaarderheiken in Venlo zijn alle drie weekeinden dicht. Het eerste weekend wordt vooral gewerkt aan de op- en afritten Someren en Geldrop, in het tweede weekend vooral in Limburg. Andere op- en afritten zijn dan wel toegankelijk. In het derde weekend zijn alle opritten van de A67 richting Eindhoven tussen Sevenum en Someren dicht. Dit is voor het derde jaar op rij dat Rijkswaterstaat aan deze kant van de A67 werkt. Die is daarna nagenoeg helemaal klaar.