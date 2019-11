A67 komend weekend dicht tussen knooppunt De Hogt en Belgische grens wegens onderhoud

Bossche­naar ernstig gewond nadat schuif­poort op zijn hoofd valt bij autobe­drijf in Eindhoven

8:03 EINDHOVEN - Een vijftigjarige man uit Den Bosch is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat een schuifpoort op zijn hoofd is gevallen in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde bij een autobedrijf aan de Vaalserbergweg.