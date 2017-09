AAA-Lux in Eindhoven aast met lampenfabriek op megamarkt

EINDHOVEN - Na vele jaren van berichten over sluitingen van lampen-fabrieken in de regio opent AAA-Lux er vrijdag een in Eindhoven. Daarmee wil het lichtbedrijf de enorme markt van sportveld- en terreinverlichting gaan bedienen.

Minder dan één promille van de wereldmarkt voor veld- en terreinverlichting is pas voorzien van ledverlichting. Voor Erik Swennen, aandeelhouder en directeur van AAA-Lux, is er dus alle reden om de nieuwe lampenfabriek, met veel extra ruimte voor groei, te openen op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. "Die enorme markt gaat in de komende jaren zeker openbreken en daar willen wij een aardig deel van inpikken. Dat denken we te kunnen omdat onze verlichting retrofit is. Dat wil zeggen dat wij bestaande schijnwerpers makkelijk kunnen vervangen door onze ledverlichting."

Als ex-werknemer van het voormalige Philipsonderdeel Lumileds, een van de uitvinders van led, startte hij in 2009 met AAA-Lux. "Ik zag meteen de mogelijkheden van deze verlichting voor gebruik in lichtmasten. Dat zijn grote stroomgebruikers die met zuinige leds een snelle terugverdientijd hebben. Bovendien ga je er in kwaliteit altijd op vooruit. De kleur licht is ideaal voor bij het sporten en veel beter om er bij te werken. Hoeveel haven- en fabrieksterreinen baden nog in dat oranje licht waarin je maar heel gebrekkig zicht hebt? Voor dat soort toepassingen maken wij hier de oplossing."

Ook grote shows

Als lichtbedrijf opereert AAA-LUX uiteraard in de schaduw van die grote Eindhovense broer Philips Lighting, die met lichtshows in onder meer het Philips Stadion in Eindhoven laat zien wat met led mogelijk is. "Led is makkelijk te schakelen en wij bouwen ook dat soort shows", zegt Swennen. Op zijn laptop start hij een filmpje van een groot basketbalstadion in het Franse Lyon. Daarin worden dezelfde soort lichteffecten voor de start van een wedstrijd getoond. Met de verlichting van AAA-Lux.

"Onze apparaten die de leds aansturen hebben ook dim- en kleurmogelijkheden. Voor zo'n lichtshow worden ze gekoppeld aan lichtregeltafels die op de markt te verkrijgen zijn. Maar ze kunnen ook heel simpel werken zonder zo'n installatie. Als bijvoorbeeld voor de training van jeugdspelers minder licht nodig is dan voor een wedstrijd van het eerste elftal."

Zowel de apparaten die de leds aansturen als de armaturen worden door het bedrijf zelf ontwikkeld. "Onze kennis op het gebied van leds en hoe de warmte in alle omstandigheden moet worden afgevoerd is groot. Daarnaast is de software voor de aansturing belangrijk, omdat die zich voortdurend ontwikkelt. Daarin proberen we voorop te lopen."

Armaturen

Vandaag en morgen zet AAA-Lux de deuren van de nieuwe fabriek open voor leveranciers en genodigden. Hier worden de ledlampjes, afkomstig van Samsung en Osram, in aluminium armaturen gemonteerd. Bovendien worden ze getest en gericht, voordat ze worden verpakt voor verzending. Het bedrijf heeft nog een hal om dit soort activiteiten de komende jaren uit te breiden. Een investeringsfonds is naast Swennen eigenaar van het bedrijf, waardoor er voldoende investeringsmogelijkheden zijn.

Momenteel werken er zo'n dertig mensen bij AAA-Lux en het bedrijf verwacht volgend jaar een omzet van twintig miljoen euro te maken. Volgens Swennen groeit het bedrijf met vijftig procent per jaar.