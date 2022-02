Aad Goudriaan was een ‘bikkel’ bij DAF, als ondernemer coacht hij nu jong talent

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Verloede­ring Kruis­straat-Woenselse Markt | Andere pandemie maar net zo verwoes­tend

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 4 februari in de krant verschenen.

4 februari