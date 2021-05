Aalster gezin Stupers in SBS6-programma over emigratie naar Kopenhagen: ‘We zijn er als gezin sterker op geworden’

Buurt geschokt na overlijden verbrande man in Eindhoven: ‘Dit wilt u echt niet zien mevrouw, zei de politie’

29 mei EINDHOVEN - Ze heeft er slecht van geslapen, de overbuurvrouw die gisteravond op het geschreeuw van een brandende man af kwam in de Van Thienenlaan in Eindhoven. ,, Het is toch amper voor te stellen dat hij zichzelf in brand zou hebben gestoken?”