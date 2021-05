Aan de Slag 040 helpt werkzoekenden met het laatste zetje naar een betaalde baan

,,Uitgangspunt is dat mensen zich zelf melden”, vertelt Marlotte Nijland van Springplank040. De organisatie voor maatschappelijke opvang in Eindhoven en samen met woningcorporatie Trudo en uitzendbureau Randstad verantwoordelijk voor Aan de slag 040. ,,Als mensen zich zelf melden weten we zeker dat het met de motivatie wel goed zit. Volgens ons een voorwaarde voor een succesvol traject.”

Hulp

Eerst maar even over Aan de slag 040. De doelgroep is iedereen die huurt bij een van de woningcorporaties in Eindhoven en op de een of andere manier geen werk heeft maar dat wel graag wil. De organisatie kijkt welke hulp nodig is en wie die het beste kan bieden. Geert van den Heuvel van Randstad: ,,Soms begint het met orde op zaken zoals schuldhulpverlening of een coach. Anderen hebben meer baat bij een opleiding of sollicitatietraining. Mensen die zich melden hebben soms geen opleiding, anderen zitten al lang thuis of spreken bijvoorbeeld de taal niet goed.”

Het doel is uiteindelijk om iemand aan een baan te helpen, aldus Nijland. ,,Veel mensen komen daar zelf niet uit of zijn bang dat ze er financieel op achteruit gaan als hun uitkering stopt. Wij hebben allemaal een groot netwerk van bedrijven en kunnen ze helpen door te kijken bij welk bedrijf hun talenten passen. Dan leggen wij het contact en stellen ze voor.”

Verandering

Terug naar Roel die al even met het gevoel rondliep niet echt iets bij te dragen. ,,Ik ben al een tijdje geen 18 meer en de afgelopen jaren kwam het besef dat er iets moest veranderen in mijn leven. Maar waar begin je dan? Ik heb weinig werkervaring en heb ook nog eens problemen met mijn ogen waardoor ik slecht zie. Dan denk je al snel: niemand wil mij hebben.”

Toch bleek de oplossing niet zo ingewikkeld, vertelt Van den Heuvel. ,,Met een cv van een paar regels verkoopt Roel zich niet dus heb je een begeleidende brief nodig waaruit blijkt dat het een sociale en super gemotiveerde jongen is. Via ons is hij uiteindelijk bij KPN beland en tijdens het sollicitatiegesprek is het over zijn cv nauwelijks gegaan.” Nijland: ,,Bedrijven staan echt open voor dit soort sollicitanten. Helemaal in een tijd waarin sociaal ondernemen populair is geworden.”

Beter gevoel

Een paar weken werkt Roel daar nu als orderpikker in een magazijn. Na zijn proeftijd wacht een contract voor 32 uur. ,,Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Nuttig zijn en contact met collega's, het geeft een beter gevoel dan thuis zitten. Ook het hele sollicitatieproces had ik veel officiëler verwacht.”

Vorig jaar was Aan de slag 040 een pilot en werden er 38 mensen geholpen. ,,Bijna de helft aan een betaalde baan en ook een deel aan een zinvolle dagbesteding”, aldus Nijland. Toch haakte ook een deel af. ,,Soms verwaterde het contact en corona maakte het soms ook moeilijk om mensen te begeleiden. De ambitie is om dit jaar nog eens 100 mensen te helpen. Uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij. Als mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, voorkom je huisuitzettingen, schulden en zijn er minder mensen met een uitkering.” Van den Heuvel: ,,Er wordt vaak gesproken over het granieten bestand van mensen met een uitkering die niks willen. Wij geloven dat dit bestand met de juiste aanpak wel eens minder hard kan zijn dan je zou denken.”