Aandacht in binnenstad Eindhoven voor gevaren van alcohol: 'Fris is ook drank’

Op het Catharinaplein in Eindhoven, voor jongerencentrum Dynamo, staan twintig vrijwilligers in de miezerregen. Ze dragen zwarte jassen met de tekst ‘Damn Yo’ erop en zijn gewapend met 3D-stickers, verkeersborden en krijtspray-sjablonen. Hun missie: jongeren wijzen op de schadelijke gevolgen van alcohol. Met hun zelfbedachte campagne ‘Verdrinkingsgevaar’ trekken ze de stad in. ,,We willen het imago dat drank cool is veranderen”, zegt student media- en eventmanagement Elle Willems, één van de initiatiefnemers. ,,Een paar biertjes kunnen heus wel, maar overgeven op straat of jezelf in een coma drinken is echt niet stoer.” Voor haar afstudeerproject aan het Sint Lucas benaderde Willems Dynamo. ,,Samen hebben we deze actie opgezet om jongeren tussen de 12 en 27 bewust te maken van hun drankgebruik.”