Aandacht voor Eindhovens erfgoed; ‘tussen slopen en beschermen zit niks doen’

EINDHOVEN - Verpaupering is misschien wel de grootste bedreiging van monumenten en ander historisch erfgoed in Eindhoven. Dat stelt Jos Hüsken van de Henri van Abbestichting. Het voorstel voor de nieuwe erfgoeddoelen van de gemeente is volgens hem een goede aanzet. ‘Maar in de praktijk zal blijken of het werkt’.

Eén passage trekt in het rapport over de erfgoeddoelen bijzonder de aandacht. De Van Abbestichting die zich uitspreekt tegen de herbouw van het in de jaren zestig gesloopte oude raadhuis in de Rechtestraat. De sloop, ruim vijftig jaar geleden, komt nog geregeld ter sprake als Eindhovenaren klagen over al het moois dat door de jaren heen verdwenen is uit het straatbeeld. Ook de Van Abbestichting betreurt de sloop maar wil voorkomen dat de binnenstad een soort Efteling wordt.

Onvoldoende aandacht

Over de status van de plannen voor de herbouw is overigens niet veel bekend. Op dit moment staan op de locatie een aantal moderne winkelpanden. De eigenaar daarvan is niet bereikbaar voor commentaar. Het oude raadhuis is een van de vele karakteristieke panden die in het verleden verdwenen is. Aandacht voor de eigen geschiedenis heeft niet altijd voldoende aandacht gekregen en was tot voor kort nog steeds niet op peil. Dat constateerde onderzoeksbureau BMC in 2017.

Volledig scherm Gesloopt stadhuis (Raadhuis) aan de Rechtestraat © Stichting Eindhoven in Beeld

DomusDela en het NRE-terrein mogen dan geslaagde voorbeelden zijn van historische gebouwen die een nieuwe invulling hebben gekregen, de zorg voor het erfgoed schoot nog steeds ernstig tekort. Reden voor het college om met nieuwe doelen te komen en de samenwerking met partijen die waken over de Eindhovense historie aan te halen.

Kasteel Eindhoven

Elf erfgoeddoelen zijn er door de gemeente opgesteld voor de komende twee jaar. Uiteenlopend van een goede bescherming van panden uit de wederopbouwperiode na de oorlog, het beter beschrijven van monumentale panden tot het wegwerken van de achterstanden in de rapportages van archeologisch onderzoek. Ook wil de gemeente meer werk maken van het zichtbaar maken van erfgoed in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld zoals op de hoek van de Vestdijk met de Ten Hagestraat waar een stukje muur is nagebouwd van het Kasteel Eindhoven dat daar vroeger stond.

Er is voor de gemeente ook enige noodzaak om de erfgoeddoelen te herzien. In 2016 is de Erfgoedwet ingevoerd en op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wetten stellen nieuwe eisen aan de omgang met erfgoed en de informatievoorziening hierover. Zo werkt de gemeente aan een gemeentelijk erfgoedregister dat voor een breed publiek toegankelijk moet worden. De afgelopen jaren is er al veel cultuur- en bouwhistorisch onderzoek gedaan naar gebouwen en gebieden.

Volledig scherm Het nieuwe pand van de C&A in Eindhoven op het 18 Septemberplein met grote lichtbakken erboven. © DCI Media

Inspireren

Volgens de gemeente blijft bij de nieuwe erfgoeddoelen de focus liggen op de basis waaraan de gemeente wettelijk moet voldoen. Als het gaat om bijvoorbeeld het herstellen of opnieuw bestemmen van erfgoed, zal dit in eerste instantie door de eigenaren en/of gebruikers van het erfgoed moeten gebeuren. Volgens het college is de rol van de gemeente vooral om te enthousiasmeren en inspireren. ‘Een goed erfgoedbeleid valt of staat bij een gedeelde verantwoordelijkheid.’

Daar is ook Jos Hüsken van de Henri van Abbestichting het mee eens. ,,Een taak die wij zeer serieus nemen maar ik vind dat er bij de gemeente nog steeds te weinig ambtenaren bezig zijn met de bescherming van erfgoed. En dan ligt verpaupering op de loer. Dat gaat heel langzaam en als je het in de gaten krijgt, ben je vaak al te laat. Het is een kwestie van pandeigenaren blijven aanschrijven dat ze hun erfgoed moeten onderhouden. Publieke druk wil ook nog wel eens zorgen voor beweging.”

Slopen of opknappen

Volgens Harrie van Helmond van de Stichting Wederopbouw Eindhoven bieden de erfgoeddoelen een goede basis om de historie van de stad beter te beschermen. ,,Maar we zijn ook realistisch. Op papier ziet het er goed uit maar het heeft pas waarde als de doelen ook gerealiseerd zijn. Tussen slopen en opknappen zit niks doen en ook dat moeten we voorkomen.”

Al voor de coronacrisis was Van Helmond bezig met plannen om de winkelpanden aan de Demer in oude glorie te herstellen. ,,Een belangrijk voorbeeld van bebouwing uit de periode na de oorlog. Het ligt nu even stil maar er is bij pandeigenaren best de wil om te investeren. Vooral als je ze een hoop werk rond bijvoorbeeld de vergunningen uit handen neemt. Ze zien het belang van een authentiek pand, ook omdat huurders daar waarde aan hechten.”

Woontorens

Meer zorgen maakt Van Helmond zich over de ambitie van de gemeente om duizenden nieuwe woningen te bouwen in de binnenstad. ,,Als dat allemaal hoge woontorens worden, gaat ons erfgoed straks verscholen achter al dat geweld. Het moet wel in verhouding zijn. Een grote woontoren bovenop de eveneens forse zusterflat aan de Vestdijk vind ik dan beter te verdedigen dan een hoge woontoren in een smal straatje.”

Dat clubs zoals de Van Abbe Stichting en Stichting Wederopbouw Eindhoven willen dat alles bij het oude blijft, is volgens Van Helmond onzin. ,,Ik geloof meer in samenwerken dan verbieden. De verbouwing van de C&A aan de Demer is een goed voorbeeld van een pand dat met respect voor het verleden is verbouwd.”

Volledig scherm Bij de verbouwing van DomusDela zijn veel oude elementen gebleven. Zoals deze historische muur © DCI Media