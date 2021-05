Aandeelhouder Signify lacht maar personeel niet

Aandeelhouders jubelen, werknemers balen. Dat is op het moment de situatie rond het Eindhovense lichtbedrijf Signify, voorheen een divisie van Philips. Terwijl op de beurs het aandeel in iets meer dan een jaar tijd met meer dan 200 procent is gestegen en beleggers tevreden kunnen zijn, moeten werknemers het doen met een bescheiden salarisverhoging. Tot grote onvrede van de leden van vakbond FNV die het loonbod met een grote meerderheid afwijzen.