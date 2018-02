Aandeelhouders NXP Eindhoven in weekend benaderd over prijs

Volgens verder niet bekendgemaakte bronnen zou Qualcomm bereid zijn de prijs voor het in Eindhoven gevestigde bedrijf te verhogen naar 120 tot 125 dollar per aandeel. Qualcomm wilde graag meer zekerheid dat dit leidt tot een aanbod van de gewenste 80 procent van de aandelen. Volgens de bronnen zijn na zaterdag echter geen nieuwe activiteiten waargenomen, wat mogelijk erop wijst dat er geen overeenkomst over de prijs is.

Tegen het oorspronkelijke bod van 110 dollar per aandeel (totaal 37 miljard dollar exclusief schuldenlast van NXP), dat Qualcomm al in oktober 2016 eens werd met het bestuur van NXP, is nog maar 1,5 procent van de aandelen aangeboden. Dat komt onder meer omdat de activistische aandeelhouder Elliott Management, dat 6 procent van de aandelen bezit, tegen dat bod in protest is gekomen. Elliott heeft eerder verklaard dat Qualcomm over de brug moet komen met een bod van 135 dollar per aandeel.

Overnamestrijd

Behalve op dit front was er ook nieuws over de overnamestrijd waarin Qualcomm zelf het doelwit is van de branchegenoot Broadcomm. Volgens het Institutional Shareholder Services (ISS), een adviesbureau voor aandeelhouders, zou Qualcomm de bereidheid moeten tonen om te onderhandelen over het verhoogde bod van 82 dollar (totaal 121 miljard dollar exclusief schuldenlast) per aandeel van Broadcom. Gebeurt dat niet, dan zouden de aandeelhouders de motie van Broadcom om het bestuur van Qualcomm te vervangen moeten steunen.