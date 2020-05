Aandeelhouders NXP stemmen tegen miljoenenbonus bestuurders

Scooterrij­der botst tegen openslaan­de deur van geparkeer­de auto in Eindhoven en valt daarna op tegenlig­ger

18:05 EINDHOVEN - Een scooterrijder is woensdagmiddag tegen een openslaande autodeur aangereden op de Sint Wirostraat in Eindhoven. Hij raakte gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.