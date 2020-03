,,Daarom hebben we wat leegstand. Toen kwam bij ons de vraag op of we niet iets konden doen voor al die mensen die nu hard werken om het corona-virus aan te pakken. Wij zijn dankbaar voor het fantastische werk van de mensen in de zorg en andere hulpverleners die Nederland in deze crisis draaiend houden! Residence32 wil graag een steentje bijdragen aan de strijd tegen het corona-virus door te doen waar wij goed in zijn: het bieden van tijdelijke huisvesting. Want we kunnen de appartementen beter gratis beschikbaar stellen dan leeg laten staan", aldus Janssen.