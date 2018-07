Aangehouden man maakt 'verdachte beweging', agent lost waarschuwingsschot in Eindhoven

Kwart miljard voor fotonica-tech­niek, 4000 banen erbij in Zuid­oost-Bra­bant

14 juli EINDHOVEN/DEN HAAG -Overheid, universiteiten en bedrijven steken 242 miljoen in de Nederlandse fotonica-sector. Dat gaat de komende jaren duizenden banen opleveren, met name in Zuidoost-Brabant.