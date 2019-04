Aangehouden tweetal weer vrij: geen link met dodelijke schietpartij Beukenlaan in Eindhoven

Personeel van de Bijenkorf in Eindhoven voert actie: met een tulp fatsoen­lijk strijden voor een beter loon

18:01 EINDHOVEN - Met gele en rode tulpen werd zaterdagmiddag bij de Bijenkorf in Eindhoven actie gevoerd voor een beter loon. Voor de deur van het luxe warenhuis deelden personeelsleden, vertegenwoordigers van FNV en sympathisanten de bloemen uit aan klanten, om die vervolgens af te geven als steunbetuiging aan de medewerkers in de winkel. Of daar een hoger loon uitrolt? ,,Niets doen helpt never nooit niet.”