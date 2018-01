Aangereden fietsster op kruising Van Abbemuseum in Eindhoven overleden, politiek besluit dinsdag over aanpassingen

EINDHOVEN - Ellen Wokke (58), de vrouw die is aangereden op de gevaarlijke kruising tegenover het Van Abbemuseum in Eindhoven is vrijdagavond overleden. Dat hebben nabestaanden bevestigd.

De vrouw heeft een week in coma gelegen in het ziekenhuis in Tilburg. Uit hersenscans is gebleken dat zij door het ongeval ernstige hersenschade heeft opgelopen. Als zij ooit nog uit haar coma zou ontwaken, zou ze waarschijnlijk tot aan haar nek verlamd zijn geweest. De artsen hebben daarom gekozen voor palliatieve sedatie, waarbij het bewustzijn van de patiënt wordt gedempt om de pijn te verzachten.

Silhouet

Bekenden van Ellen hebben op de plek waar zij is aangereden, de kruising Bilderdijklaan/Wal, de tekst 'voor Ellen, 05-01-2018' en een hartje geschilderd. Net voor de verkeersdrempels, waar automobilisten moeten afremmen voor het fietspad, is het silhouet van een mens afgebeeld. De tekenaars wensen anoniem te blijven, maar laten weten dat zij met hun actie aan de ene kant Ellen willen herdenken en aan de andere kant de aandacht willen vestigen op de onveilige verkeerssituatie.

Op de kruising stonden eerst verkeerslichten. Deze zijn vorig jaar verdwenen, sindsdien hebben fietsers voorrang op de Bilderdijklaan. Omdat bleek dat automobilisten soms nog te hard op de kruising af reden is er in november een drempel aangelegd en een waarschuwingslicht geplaatst. Maar nog steeds vinden veel mensen de kruising onveilig. Het college van burgemeester en wethouders heeft al aangekondigd de verkeerssituatie aan te passen. Hoe, dat wordt dinsdag aanstaande besloten.

Onveilig

"Blijkbaar moet eerst het kalf verdrinken en wordt dan pas de put gedempt. Het is wrang voor de nabestaanden dat een situatie is gemaakt waarvan iedereen kan zien dat die onveilig is. Overdag zie je nog wel dat fietsers voorrang hebben, maar je moet er echt op bedacht zijn. In het donker zie je het echt niet", reageert het Eindhovense VVD-raadlid Hans Rozendaal.

CDA-fractievoorzitter Linda Hofman vindt dat er zo spoedig mogelijk slimme stoplichten moeten worden geplaatst die voor auto's op rood springen als er een fietser aan komt rijden.

Ellen was veel met de natuur en het milieu bezig en fotografeerde planten. "Ze heeft veel stadsgroentetuinen in Eindhoven mee helpen opzetten. Ook was ze betrokken bij de Occupy-beweging", vertelt haar ex-partner Bart Verboom, met wie ze nog veel contact had. Ellen laat een 28-jarige zoon achter en drie broers.

Volledig scherm Een hartje voor de verongelukte Ellen Wokke. © Bert Jansen