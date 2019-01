Aangevallen advocaat in Eindhoven: ‘Hij hief de schaar en probeerde me te steken’

De steekpartij vond plaats op het kantoor van de advocaat aan de Crabethstraat in Eindhoven. Daar hadden de twee een gesprek nadat de man eerder op de dag ook al boos op het kantoor was verschenen. „Uit de pennenbak op mijn tafel pakte hij ineens de schaar en viel mij aan”, vertelt de advocaat.

Worsteling

Daarbij hief de man de schaar boven zijn hoofd en probeerde de advocaat te steken. „Ik kon hem nog net tegenhouden door zijn hand vast te grijpen. Daarna ontstond er een worsteling waarbij in op mijn hoofd en hals ben geraakt.”

Samen met zijn toegesnelde collega's weet de advocaat zijn belager te overmeesteren. Toch weet de man nog één keer uit te halen. Het resultaat: een snee van 30 centimeter in de zij. „Het had veel erger gekund”, beseft de advocaat. „Gelukkig konden we hem overmeesteren. Vanaf dat moment was hij rustig. De politie heeft hem bij aankomst aangehouden.”

Verscherpt toezicht

De Eindhovense advocaat is niet onomstreden. Hij staat al meer dan een half jaar onder verscherpt toezicht vanwege problemen in de privésfeer. In april vorig jaar werd hij gearresteerd voor bedreiging en mishandeling van zijn voormalige minnares. In juni werd de advocaat nog twee keer aangehouden, omdat ruzies met zijn partner escaleerden. In april dient daarom een strafzaak tegen hem.

De privéproblemen leverden de advocaat een voorwaardelijke schorsing op. De proeftijd daarvan is nog niet ingegaan omdat de deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant hoger beroep aantekende. Die wil dat de raadsman een onvoorwaardelijke schorsing krijgt.

Privéproblemen