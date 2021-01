Aangifte van fraude bij failliete ‘ontharingsfabriek’ Just Wellness

Video Persoon gewond bij schietpar­tij in woning Eindhoven, politie zoekt met heli naar daders

22 januari EINDHOVEN - Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in een woning aan de Cahorslaan in Eindhoven. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie tast in het duister over de aanleiding van de schietpartij en is op zoek naar de dader(s).