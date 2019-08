Aangrijpende oorlogsverhalen van Ger de Wind uit Knegsel, een man met een boodschap

Na een historische uiteenzetting over oorlogen waar Eindhoven bij betrokken was, volgt een abrupte omslag: ineens staan we op de Boschdijk in Eindhoven, waar Ger de Wind opgroeide. De Duitsers trekken er overheen, maar zonder juichend publiek. Het daaropvolgende verhaal van Fransje hakt er meteen in; het doet de titel van De Winds bundel eer aan. Het Joodse vriendje van de circa acht jaar oude Gerrie is een week na de Duitse inval in mei 1940 opeens verdwenen. Hij blijkt met ongeveer zijn hele familie in Wassenaar suicide te hebben gepleegd. ‘Verslagen liepen mijn vrienden en ik naar school.We begrepen er niks van’, schrijft De Wind.