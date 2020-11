Aanhanger vol vaten met chemicaliën in Eindhoven, bestuurder opgepakt

Zaakwaarne­mer Zahavi over keuze van de spits voor PSV: ‘Eran heeft miljoenen laten liggen’

11 november Eran Zahavi heeft afgelopen zomer met zijn keuze voor PSV als nieuwe club vele miljoenen laten liggen. Hij is er wel van overtuigd dat het een goede sportieve keuze is. Dat zegt zijn zaakwaarnemer Ronen Katzav in een gesprek met het Israëlische Sport5.