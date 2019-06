Aanhouder wint en helpt politie: man uit Eindhoven (48) opgepakt voor heling

De man besloot zelf op onderzoek uit te gaan, toen bleek dat zijn fiets gestolen was. Drie dagen lang struinde hij Marktplaats.nl af, op zoek naar zijn stalen ros. En jawel, vrijdag had hij ‘beet': zijn tweewieler werd inderdaad aangeboden op de verkoopsite. Daaropvolgend schakelde de man de politie in en deed zijn verhaal.

Vervolgens maakte de man een afspraak met de heler, om eenmaal gearriveerd een testrit op de fiets te maken. Hij kon aan de hand van zijn reservesleutel aantonen dat de tweewieler van hem was. Toen greep de politie in en hield de 48-jarige heler aan. Hij is verhoord en later weer vrijgelaten.