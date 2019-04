Aanklagers verhoord over vervalste brief in fraudezaak Box Consultants

WAALRE/DEN BOSCH - Twee officieren van justitie worden in juli onder ede verhoord over de rol die een vervalste brief heeft gespeeld in het onderzoek naar fraude door de Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants en topman Remy Mourits.

Ook een Fiod-ambtenaar en verschillende onderzoekers van de Belastingdienst moeten op verzoek van Box Consultants voor verhoor bij de rechter in Den Bosch verschijnen. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat bepaald in een slepende procedure waarin de het Openbaar Ministerie (OM) het getuigenverhoor probeerde te voorkomen.

Lees ook PREMIUM Fiod zat fout met inval bij accountant BDO Eindhoven Lees meer

Ruim een jaar geleden werd bekend dat de Fiod al jaren onderzoek doet naar fraude (valsheid in geschrifte en witwassen) door Box Consultants en directeur Remy Mourits. Het bedrijf in Waalre staat bekend als vermogensbeheerder van zeer rijke families en talloze bekende figuren, zoals leden van de koninklijke familie, telgen van de warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig topvrouw Nina Storms van World Online en voetbaltrainer Guus Hiddink.

Brief

Bij de verdediging van Box Consultants leeft het vermoeden dat de strafzaak is begonnen vanwege een brief met beschuldigingen die de Belastingdienst in 2009 kreeg. De brief lijkt afkomstig van de Amerikaanse federale belastingdienst IRS en de schrijver beschuldigt toenmalig directeur Remy Mourits van verduistering van 9,2 miljoen dollar (8,2 miljoen euro).

IRS heeft bevestigd dat de brief vals is en een voormalig boekhouder van Box Consultants heeft toegegeven dat hij de schrijver was. De oud-werknemer zegt dat hij misstanden bij Box Consultants aan de orde wilde stellen en de Fiod op onderzoek wilde sturen.

Schade

Het OM heeft zich altijd verzet tegen openbaar verhoor van de betrokken aanklagers en onderzoekers. Het getuigenverhoor kan de strafzaak beschadigen, is de vrees. Het gerechtshof in Arnhem wijst dat argument af omdat het strafrechtelijk onderzoek al lang is afgerond en onduidelijk is of er een strafzaak komt. Het OM kon afgelopen dagen ook niet meer zeggen over de vervolgstappen.

De verdediging van Box Consultants geeft geen toelichting op het doel van het getuigenverhoor maar aan de rechtbank is meegedeeld dat het bedrijf precies wil weten welke schade is veroorzaakt door de vervalste brief. Zo wil de vermogensbeheerder weten of anderen betrokkenen zijn geweest, wie de brief heeft ontvangen, wat er mee is gedaan, wat de ex-werknemer na zijn vertrek allemaal aan de onderzoekers heeft verteld en of er nog meer vervalste stukken bestaan.