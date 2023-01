Aankoop designcollectie Lidewij Edelkoort niet meer terug te draaien, ook al wil de VVD dat nog steeds

ANALYSE PSV pokert met de toekomst en zit in de put door een gebrek aan daadkracht bij de leiding

Na een nieuwe nederlaag had PSV dinsdagavond dan echt een sportieve crisis te pakken. Trainer Ruud van Nistelrooij nam daarvoor in Drenthe de volle verantwoordelijkheid. Achter een tafel met het logo van FC Emmen analyseerde hij klinisch, eerlijk en beschaafd wat zich negentig minuten lang voor hem had voltrokken op het kunstgras van de nummer vijftien in de eredivisie.

14:10