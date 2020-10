Aanleg van Urban Sport Park Eindhoven begint in november

EINDHOVEN - In november start de aanleg van het Urban Sport Park 't Schoot aan de Elburglaan/Halvemaanstraat in Eindhoven. Hier komen diverse voorzieningen voor bijvoorbeeld freerunning, calisthenics en survivallen te staan. Maar ook een verharde BMX=baan zit in de plannen van de gemeente, sporters en de buurt.

In mei volgend jaar kunnen sporters dan terecht om hun ‘kunstjes’ te doen in Drents Dorp. De sportvoorzieningen komen in een groen park dat ook voor de buurt een nieuwe ontmoetingsplek moeten worden, maar dan 'op een lager tempo’. Op termijn moeten de oude kantine en kleedlokalen van de voormalige voetbalclub LEW plaats maken voor een nieuw paviljoen met horeca. Maar daarvoor ontbreekt nu nog het geld, aldus wethouder Stijn Steenbakkers die de plannen presenteerde.

Lees ook PREMIUM Ideeën genoeg voor Urban Sportpark Eindhoven

Volledig scherm Impressie van het Urban Sport Park 't Schoot aan de Elburglaan/Halvemaanstraat in Eindhoven © Gemeente Eindhoven

Aanleg van de fiets-, skate- en -stepbaan, klimrekken, hindernisbaan, geasfalteerde wandel-, skate- en hardlooppaden, groenvoorzieningen, en parkeerplaatsen (voor fietsen en auto's) kost in totaal bijna 2 miljoen euro. De helft van dat geld komt uit de Brainport Regiodeal van 130 miljoen rijksgeld, de toezegging is al binnen. De andere helft leggen de gemeente Eindhoven, Woonbedrijf en jongerencentrum Dynamo bij, in de vorm van geld of (ambtelijke) inzet.

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers moet dit Urban Sport Park op een laagdrempelige, zeer toegankelijke manier de kennismaking met de urban sporten mogelijk maken, ,,voor iedereen, of ze nu één of 80 jaar oud zijn”. Het park moet Eindhoven nog meer op de kaart zetten in deze jonge sporttak. Ook doordat talenten er een trainingsmogelijkheid vinden.

Volledig scherm Impressie van het Urban Sport Park 't Schoot aan de Elburglaan/Halvemaanstraat in Eindhoven © Gemeente Eindhoven

En het Drents Dorp en de stad krijgen er ook nog een groene impuls bij door het planten van 47 nieuwe bomen, struiken en gras. Het plan is een initiatief uit de buurt en van sporters. ,,Het is een mooi voorbeeld hoe zo'n initiatief van onderop komt, opgepikt wordt door de gemeente en nu uitgevoerd wordt. De schop gaat nu echt de grond in om dit oude sportpark op een nieuwe, moderne manier in te richten", aldus Steenbakkers.

Nieuwe 'pumptrack

De voorzieningen worden verspreid over het terrein aangelegd. Centraal ligt de 'pumptrack’ fietsbaan met een maximaal hoogteverschil van zo'n drie meter. Die is heel breed inzetbaar, voor BMX’ers, skaters of steppers, aldus projectmanager Dinemarie Anholts. Aan de Apeldoornstraat komen naast de bestaande voetbalkooi een freerun-parkoers met obstakels. Bij de snelweg, naast de uit te breiden calisthenics-rekken, wordt een hindernisbaan voor survival-en obstacleruns aangelegd.

Volledig scherm Plattegrond van het nieuwe Urban Sport Park 't Schoot aan de Elburglaan (linksboven) en Halvemaanstraat (rechtsonder) in Eindhoven. © Gemeente Eindhoven

De paden op het terrein worden geasfalteerd, vanwege de toegankelijkheid en om ook die voor sporten te kunnen gebruiken. Twee wandelpaden krijgen een bestrating in de vorm van de drie golfjes van het Eindhoven-logo. Langs de Elburglaan en aan Halvemaanstraat komen voorzieningen om te parkeren, onder meer op de bestaande uit te breiden parking naast het Spilcentrum Drents Dorp. Fietsers kunnen her en der verspreid over het terrein hun rijwiel kwijt.