Aanmaakblokjes liggen zelfs nog op het achterwiel: wéér een auto in brand gestoken in Eindhoven

EINDHOVEN - De aanmaakblokjes liggen nog op het achterwiel. Wederom een brandstichting bij een auto in Eindhoven, ditmaal aan Tivolilaan. Het is woensdagavond de vijfde autobrand in mei.