Aannemers aansprakelijk gesteld na instorting roze faunabrug over Eindhovens Beatrixkanaal

Rudy Reker in 2022 lijsttrek­ker van LPF, huidig fractie­voor­zit­ter gaat voor nog vier jaar in gemeente­raad Eindhoven

16 juli EINDHOVEN - Rudy Reker is ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de LPF in Eindhoven. De huidige fractievoorzitter is in de algemene ledenvergadering unaniem gekozen.