Aanrander sloeg meerdere keren toe in Eindhoven: 14-jarig meisje gezoend na ‘spelletje’

Jong PSV levert prima prestatie in de Keuken Kampioen Divisie

17:41 Niet voor het eerst in dit seizoen leverde Jong PSV zondagmiddag een prima prestatie in de Keuken Kampioen Divisie, die dit seizoen op papier een stuk sterker is dan de afgelopen jaren. Met een knappe 2-0 zege op Sparta besliste de ploeg de titelstrijd in de eerste divisie.