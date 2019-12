Aanrijding op A2 bij Eindhoven bij Batadorp, weg weer open

PSV gehavend tegen PEC, Ernest Faber hoopt op extra steun van eigen publiek

15:24 PSV-trainer Ernest Faber hoopt dat het publiek van PSV na een moeilijke periode volle bak achter de ploeg blijft staan. ,,We hebben onze supporters hard nodig om door deze moeilijke fase te komen”, zegt de trainer, die afgelopen week het roer overnam van Mark van Bommel. ,,Dat is elke wedstrijd zo, maar in deze fase zeker. We hebben bij PSV eerder dit soort fases meegemaakt en ook toen hielp het publiek ons.”