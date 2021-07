‘Aanslag met brandbom was drievoudige poging moord’; OM wil 18 maanden cel en jeugd-tbs voor Helmonder

Inferno na benzine-vuurwerk­bom die brandende wolk in huis verspreid­de: Helmonder dinsdag voor de rechter

11 juli DEN BOSCH – Zelfs de brandweer stond even voor een raadsel na de aanslag op een Eindhovens rijtjeshuis. Hoe kon een woning zo snel zo fel in brand raken? Was het een bom? Vuurwerk? Benzine? Antwoord: alle drie.