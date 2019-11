Aansluiten geblazen op A67 bij Eersel, file na ongeluk

Burgemees­ter Eindhoven wil geen Zwarte Pie­ten-pro­test tussen winkelend publiek

26 november EINDHOVEN - Om nieuwe rellen rond de discussie over de kleur van Zwarte Piet te voorkomen, mag actiegroep ‘Eindhoven Kan Het / Kick Out Zwarte Piet’ komende zaterdag 30 november in Eindhoven niet demonstreren op het 18 Septemberplein of het bordes van de Catharinakerk. Burgemeester John Jorritsma heeft besloten dat een protest tijdens de jaarlijkse Pietenparade door de binnenstad alleen op het Stadhuisplein mag worden gehouden.